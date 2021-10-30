Судебная реформа: на следующей неделе ожидают "решительных шагов" по Этическому совету ВСП и конкурсной комиссии ВККСУ

Реформирование ВККСУ и ВСП

Реформирование ВККСУ и ВРП в рамках судебной реформы предусмотрено соответствующим законодательством.

В частности, определяются конкурсные основы отбора кандидатов для назначения членом ВСП. Документ предусматривает образование Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат в ВСП критериям профессиональной этики и добродетели. Сначала туда избрали международных экспертов. 23 октября и Совет судей Украины избрал кандидатов по его квоте в первый состав Этического совета при ВСП.

Председатель Совета судей Богдан Монич отметил, что и делегированные Советом члены конкурсной комиссии по отбору членов ВККСУ "готовы начать работу и ждут вовлечения в этот процесс делегированных в комиссию международных экспертов". Заместитель главы миссии в посольстве Великобритании в Украине Николас Гаррокс, как указано, отметил, что, "по его информации, делегированные в состав конкурсной комиссии ВККСУ международные эксперты готовы к работе, и вскоре будет подготовительная встреча, предваряющая первую официальную встречу комиссии".

ВККСУ участвует в отборе новых судей. Верховная Рада 16 октября 2019 года приняла законопроект, что было первой попыткой так называемой судебной реформы Президента Владимира Зеленского. Он вступил в силу осенью 2019 года. Документ, в частности, предусматривал роспуск состава ВККСУ и сокращение количества ее членов с 16 до 12. С тех пор отбор новых судей приостановлен.

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"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы увидим решительные шаги, чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВСП и конкурсной комиссии ВККСУ – ред.) двигались вперед", – подчеркнул председатель Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины, председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин выразил убеждение, что Этический совет при ВСП и конкурсная комиссия ВККСУ должны заработать как можно скорее. По его словам, 15 кандидатов в состав ВСП ожидают создания Этического совета, чтобы проходить соответствующие проверки.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская выразила убеждение, что на следующей неделе Этический совет при ВСП будет создан, и подчеркнула, что его работа не должна мешать непрерывности деятельности ВСП. Она заверила, что представление Пленума ВС в Конституционный Суд от 13 октября относительно закона о ВСП не имеет целью прекратить или заблокировать судебную реформу.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что реформирование ВККСУ и ВСП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей. "Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВСП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", – отметила она.

Участники встречи также обсудили вопросы возможности внесения изменений в действующее законодательство во время реализации реформы ВСП с целью его совершенствования на пути к скорейшему завершению судебной реформы.

Контекст

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект №5068. 3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности, о создании Этического совета. 5 августа закон вступил в силу. Ожидалось, что Этический совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смог делегировать в него трех своих представителей.

Также в июле одобрили закон о реформе ВККСУ. В сентябре Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, который будет избирать членов ВККСУ.