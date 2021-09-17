Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, який обиратиме членів ВККСУ

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Київ • УНН

 • 30378 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Виконувач обов’язків Голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук підписав наказ від 17 вересня 2021 року, яким призначив перший склад Конкурсної комісії, що обиратиме членів ВККС України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Вищу раду правосуддя.

Деталі

Відповідно до наказу, до складу конкурсної комісії увійшли:

  • Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
  • Тед Зажечни — суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
  • Стівен Маркмен — Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
  • Сергій Верланов — суддя Київського апеляційного суду;
  • Євген Мєзєнцев — заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
  • Іван Міщенко — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

    • Цитата

    “ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки занепокоєна масовим звільненням суддів та ненаповненням суддівської системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв’язку із припиненням роботи ВККС України”, — йдеться в повідомленні.

    Додамо

    Напередодні “Група семи” закликала Раду суддів та партнерів України якомога швидше висунути експертів до складу Вищої ради правосуддя.

    Раніше США закликали Україну врятувати судову реформу, завершивши комплектацію експертних колегій, які повинні займатися відбором кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

    Контекст

    3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.

    У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.

    Зокрема, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

    Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

    Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

    У зв’язку зі згаданою ситуацією, в Офісі Президента відбулась запланована раніше зустріч з представниками судової влади та міжнародними партнерами, скликана після того, як Рада суддів не змогла делегувати кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

    Українські Національні Новини

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