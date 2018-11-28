Судитимуть керівницю благодійного фонду, яка обдурила довірливих батьків

“Судитимуть керівника благодійного фонду, яка заволоділа коштами батьків під приводом організації поїздки дітей до Польщі, Білоцерківською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням 52-річної жительки м. Біла Церква, яка будучи керівником одного із благодійних фондів Білоцерківського району, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами 51 особи в Київській області та інших регіонах України”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Директору реабілітаційного центру для воїнів АТО оголошено підозру у розкраданні 5,6 млн грн

Установлено, що обвинувачена поширила інформацію серед учасників фонду про організацію групи дітей для поїздки на ознайомчу екскурсію із навчальними закладами Республіки Польща, з можливістю вступу та подальшого навчання у вказаних закладах.

Проте, не маючи мети та можливості організувати дану поїздку, зловмисниця шляхом зловживання довірою упродовж 2016-2017 років присвоювала грошові кошти батьків дітей, які виявили бажання взяти участь у запропонованій нею екскурсії.

Таким чином, своїми злочинними діями шахрайка завдала матеріальних збитків потерпілим на загальну суму 46 тис. грн.

Дії особи кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн

Як раніше УНН повідомляв, що жінка обдурювала довірливих батьків, обіцяючи їх дітям вступ до вишів у Польщі.

Зазначимо, що минулого тижня Кабмін звільнив першого заступника міністра освіти. Додамо, що правоохоронці запідозрили одного із співробітників МОН у привласненні 2 млн грн. Так, 19 листопада було оголошено підозру екс-голові студентського самоврядування, який упродовж 2013-2016 років привласнив майже 2 млн гривень.