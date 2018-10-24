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СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн

Київ • УНН

 • 9203 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

“Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Прокуратурою міста Києва викрили механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби встановили, що під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази.

У зв’язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру. Співробітники СБ України задокументували, що за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад 6 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 366 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Київській області четверо бухгалтерів поліції 10 років виплачували зарплату 23 “мертвим душам”.

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