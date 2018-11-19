Екс-голові студентської організації загрожує суд за привласнення 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Оголошено підозру екс-голові студентського самоврядування, який упродовж 2013-2016 років привласнив майже 2 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 9 за оперативного супроводження Управління захисту економіки Національної поліції у м. Києві повідомила про підозру колишньому голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Українська асоціація студентського самоврядування“”, — йдеться у повідомленні.
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Слідчі з’ясували, що у період 2013-2016 років голова громадської організації, маючи право першого підпису на фінансових документах Української асоціації студентського самоврядування, подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тис. гривень.
Допитані в ході слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились.
Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 млн гривень.
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Дії правопорушника, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, четверо бухгалтерів поліції 10 років виплачували зарплату 23 “мертвим душам”.