Постачальника медобладнання судитимуть за привласнення 3 млн грн держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Директору фірми-постачальника медичного обладнання повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Прокуратура Черкаської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами управління СБУ в Черкаській області, за фактом заволодіння коштами міського бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю під час виконання договору поставки медичного обладнання до однієї з лікарень м. Черкаси, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, шляхом завищення вартості обладнання, яке постачалося, заволодів бюджетними коштами Черкаської міської ради на загальну суму близько 3 млн грн.
На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, 2 листопада 2018 року зазначеній вище посадовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На цей час слідством вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За скоєне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, 24 жовтня СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн. У результаті керівнику реабілітаційного центру оголошено підозру у заволодінні 5,6 млн грн, виділених на лікування учасників АТО.