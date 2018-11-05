Поставщика медоборудования будут судить за присвоение 3 млн грн госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Директору фирмы-поставщика медицинского оборудования сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
“Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам управления СБУ в Черкасской области, по факту завладения средствами городского бюджета путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве будут судить директрису, которая присвоила полмиллиона оздоровительных средств
Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью при выполнении договора поставки медицинского оборудования в одну из больниц г.Черкассы, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, путем завышения стоимости оборудования, которое поставлялось, завладел бюджетными средствами Черкасского городского совета на общую сумму около 3 млн грн.
На основании собранных в уголовном производстве доказательств, 2 ноября 2018 года указанному выше должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В настоящее время следствием принимаются меры об избрании подозреваемому меры пресечения.
За совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детской больнице “Охматдет” оборудование залило цементным раствором
Напомним, 24 октября СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн. В результате руководителю реабилитационного центра объявлено подозрение в завладении 5,6 млн грн, выделенных на лечение участников АТО.