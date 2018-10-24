Директору реабілітаційного центру для воїнів АТО оголошено підозру у розкраданні 5,6 млн грн

ukru
Ексклюзив
15:27 • 37565 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 71956 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 122274 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 105905 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 98970 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110458 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 129504 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74491 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82752 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 166641 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
752 мм
Похмуро, очікується початок дощу через 2 години
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 65800 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 114554 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 93063 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 72534 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 70683 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 122273 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 129504 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 166639 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 509574 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 11639 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 13678 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 24617 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54495 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58434 перегляди
Актуальне
Директору реабілітаційного центру для воїнів АТО оголошено підозру у розкраданні 5,6 млн грн

Директору реабілітаційного центру для воїнів АТО оголошено підозру у розкраданні 5,6 млн грн

Київ • УНН

 • 11153 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівнику реабілітаційного центру оголошено підозру у заволодінні 5,6 млн грн, виділених на лікування учасників АТО. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київська місцева прокуратура № 7 за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України викрила у розкраданні понад 5,6 млн гривень, виділених на психологічну реабілітацію ветеранів та воїнів АТО одного з керівників реабілітаційного центру, розташованого на території Одеської області”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у межах державної програми з надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції майже 1300 ветеранів та бійців АТО мали пройти курс психологічної реабілітації у згаданому реабілітаційному центрі.

Фактично вказані послуги учасникам бойових дій надані не були. Разом з тим керівник закладу надав до державних органів неправдиві відомості про виконання державної програми та протиправно заволодів державними коштами на суму понад 5,6 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Четверо бухгалтерів поліції 10 років виплачували зарплату 23 “мертвим душам”

Наразі керівнику центру оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на те, що вказаний фігурант одночасно є депутатом однієї із селищних рад, підозру йому підписав прокурор міста Києва.

Досудове слідство триває.

Також у червні 2017 року слідчі столичної прокуратури викрили схему з привласнення та розтрати коштів, виділених на лікування та реабілітацію учасників АТО упродовж 2017-2018 років.

Було оголошено підозри керівникам 8 реабілітаційних центрів, розташованих в Харківській, Тернопільській, Волинській та Київській областях. Загальна сума збитків, спричинених їх діями, складає майже 10 млн гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44