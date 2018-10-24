Директору реабілітаційного центру для воїнів АТО оголошено підозру у розкраданні 5,6 млн грн

“Київська місцева прокуратура № 7 за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України викрила у розкраданні понад 5,6 млн гривень, виділених на психологічну реабілітацію ветеранів та воїнів АТО одного з керівників реабілітаційного центру, розташованого на території Одеської області”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у межах державної програми з надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції майже 1300 ветеранів та бійців АТО мали пройти курс психологічної реабілітації у згаданому реабілітаційному центрі.

Фактично вказані послуги учасникам бойових дій надані не були. Разом з тим керівник закладу надав до державних органів неправдиві відомості про виконання державної програми та протиправно заволодів державними коштами на суму понад 5,6 млн гривень.

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Наразі керівнику центру оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на те, що вказаний фігурант одночасно є депутатом однієї із селищних рад, підозру йому підписав прокурор міста Києва.

Досудове слідство триває.

Також у червні 2017 року слідчі столичної прокуратури викрили схему з привласнення та розтрати коштів, виділених на лікування та реабілітацію учасників АТО упродовж 2017-2018 років.

Було оголошено підозри керівникам 8 реабілітаційних центрів, розташованих в Харківській, Тернопільській, Волинській та Київській областях. Загальна сума збитків, спричинених їх діями, складає майже 10 млн гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн.