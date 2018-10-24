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Директору реабилитационного центра для воинов АТО объявлено подозрение в хищении 5,6 млн грн

Директору реабилитационного центра для воинов АТО объявлено подозрение в хищении 5,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11152 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Руководителю реабилитационного центра объявлено подозрение в завладении 5,6 млн грн, выделенных на лечение участников АТО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Киевская местная прокуратура № 7 по оперативному сопровождению ГУ КЗЭ СБ Украины разоблачила в хищении более 5,6 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию ветеранов и воинов АТО одного из руководителей реабилитационного центра, расположенного на территории Одесской области”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в рамках государственной программы по оказанию психологической помощи участникам антитеррористической операции почти 1300 ветеранов и бойцов АТО должны были пройти курс психологической реабилитации в упомянутом реабилитационном центре.

Фактически указанные услуги участникам боевых действий предоставлены не были. Вместе с тем руководитель заведения предоставил в государственные органы ложные сведения о выполнении государственной программы и противоправно завладел государственными средствами на сумму свыше 5,6 млн гривен.

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Сейчас руководителю центра объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на то, что указанный фигурант одновременно является депутатом одного из поселковых советов, подозрение ему подписал прокурор города Киева.

Досудебное следствие продолжается.

Также в июне 2017 года следователи столичной прокуратуры разоблачили схему по присвоению и растрате средств, выделенных на лечение и реабилитацию участников АТО в течение 2017-2018 годов.

Были объявлены подозрения руководителям 8 реабилитационных центров, расположенных в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями, составляет почти 10 млн гривен.

Напомним, СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн.

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