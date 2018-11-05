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У дитячій лікарні “Охматдит” обладнання залило цементним розчином

У дитячій лікарні “Охматдит” обладнання залило цементним розчином

Київ • УНН

 • 13973 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" сталося затоплення відділення служби крові — кабінет для карантинізування плазми залило цементним розчином. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ГО “Національний інтерес України” Василь Апасов, передає УНН.

За словами громадського діяча, на приміщення служби крові з верхнього поверху протік цементний розчин, який використовували для вирівнювання підлоги.

"Постраждав все той же центр служби крові. Кабінет карантинізування плазми. Через підлогу протекла стяжка. Затопило цементним розчином. Залиті меблі і холодильне обладнання", — написав В.Апасов.

Нагадаємо, влітку 2018 року в "Охматдиті" водою залило медичне обладнання. Тоді затопило медобладнання Центру служби крові і нове радіологічне обладнання. Інцидент стався в новому корпусі лікарні.

Українські Національні Новини

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