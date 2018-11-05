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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В детской больнице "Охматдет" оборудование залило цементным раствором

В детской больнице "Охматдет" оборудование залило цементным раствором

Киев  •  УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В новом корпусе Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" произошло затопление отделения службы крови - кабинет для карантинизации плазмы затопило цементным раствором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов, передает УНН.

По словам общественного деятеля, на помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор, который использовали для выравнивания пола.

“Пострадал все тот же центр службы крови. Кабинет карантинизации плазмы. Через пол протекла стяжка. Затопило цементным раствором. Залиты мебель и холодильное оборудование”, — написал В.Апасов.

Напомним, летом 2018 года в “Охматдете” водой залило медицинское оборудование. Тогда затопило оборудование Центра службы крови и новое радиологическое оборудование. Инцидент произошел в новом корпусе больницы.

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