Экс-главе студенческой организации угрожает суд за присвоение 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Объявлено подозрение экс-главе студенческого самоуправления, который на протяжении 2013-2016 годов присвоил почти 2 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 9 при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Национальной полиции в г. Киеве сообщила о подозрении бывшему главе Всеукраинской молодежной общественной организации „Украинская ассоциация студенческого самоуправления“”, — говорится в сообщении.
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Следователи выяснили, что в период 2013-2016 годов председатель общественной организации, имея право первой подписи на финансовых документах Украинской ассоциации студенческого самоуправления, подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тыс. гривен.
Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились.
Кроме того, председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 млн гривен.
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Действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, четверо бухгалтеров полиции 10 лет выплачивали зарплату 23 “мертвым душам”.