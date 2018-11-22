Кабмін звільнив першого заступника Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця згідно з заявою. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 14 листопада 2018 року №864-р, передає УНН.
“Звільнити Ковтунця Володимира Віталійовича з посади першого заступника міністра освіти і науки України згідно з поданою заявою”, — йдеться у документі.
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Нагадаємо, Володимира Ковтунця було призначено першим заступником міністра освіти і науки 23 серпня 2016 року.
Додамо, правоохоронці запідозрили одного із співробітників МОН у привласненні 2 млн грн.
Згодом, міністр освіти та науки України Лілія Гриневич заявила, що до рішення суду Міністерство освіти та науки не буде відсторонювати свого працівника, якого підозрюють в привласненні 2 млн грн.