НАЗК внесло третій за рік припис Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло черговий припис Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону, які стосуються недотримання вимог ЗУ „Про запобігання корупції“ (далі — Закон) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич”, — йдеться у повідомленні.
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Зокрема, припис внесено стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Володимира Онищенка, який має неврегульований потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання ним свої службових повноважень, чим порушено вимоги частини першої статті 28 Закону.
Згідно з приписами, Національне агентство вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
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Зазначимо, що 30 жовтня Агентство винесло вже третій у 2018 році припис Міністру освіти і науки, попередні два були у червні і серпні.
Нагадаємо, 9 серпня НАЗК внесло припис Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. За результатами проведеної перевірки було виявлено 30 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій службовцями МВС.