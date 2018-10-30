НАПК вынесло третье за год предписание Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло очередное предписание Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона, которые касаются несоблюдения требований ЗУ ”О предупреждении коррупции“ (далее — Закон) по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении министра образования и науки Украины Лилии Гриневич”, - говорится в сообщении.
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В частности, предписание внесено в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, который имеет несогласованный потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при исполнении им своих служебных полномочий, чем были нарушены требования части первой статьи 28 Закона.
Согласно предписаниям, Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
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Отметим, что 30 октября Агентство вынесло уже третье в 2018 году предписание Министру образования и науки, предыдущие два были в июне и августе.
Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Министру внутренних дел Арсену Авакову. По результатам проведенной проверки было выявлено 30 случаев непредставления или несвоевременного представления деклараций служащими МВД.