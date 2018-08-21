НАЗК внесло припис Лілії Гриневич

“Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду 28 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій. Протоколи складено стосовно ректора Державного університету телекомунікацій Володимира Толубка”, — йдеться у повідомленні.



Установлено, що ректор університету, не повідомивши про наявність у нього реального конфлікту інтересів Міністерство освіти і науки як орган, до сфери управління якого належить університет, видавав накази щодо матеріального заохочення працівників університету. У тому числі неодноразово протягом 2016-2018 років преміював і свого двоюрідного брата, який працює на посаді заступника директора Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання цього університету.



Нагадаємо, відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Крім того, стосовно вказаних порушень у діяльності ректора внесено припис Міністру освіти і науки Лілії Гриневич.



Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора, зумовленого спільною роботою з двоюрідним братом, провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Раніше НАЗК винесло припис Міністру освіти та науки Лілії Гриневич стосовно ректора Черкаського державного технологічного університету Олега Григора.