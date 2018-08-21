НАПК внесло предписание Лилии Гриневич

“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 28 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий. Протоколы составлены в отношении ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко”, - говорится в сообщении.



Установлено, что ректор университета, не сообщив о наличии у него реального конфликта интересов Министерство образования и науки как орган, к сфере управления которого относится университет, издавал приказы о материальном поощрении работников университета. В том числе неоднократно в течение 2016-2018 годов премировал и своего двоюродного брата, который работает в должности заместителя директора Учебно-научного института заочного и дистанционного обучения этого университета.



Напомним, ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Кроме того, в отношении указанных нарушений в деятельности ректора внесено предписание Министру образования и науки Лилии Гриневич.



Национальное агентство требует принять меры урегулирования потенциального конфликта интересов в деятельности ректора, обусловленного совместной работой с двоюродным братом, провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее НАПК вынесло предписание Министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора.