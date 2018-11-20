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МОН не відсторонюватиме підозрюваного у привласненні 2 млн грн

МОН не відсторонюватиме підозрюваного у привласненні 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. До рішення суду Міністерство освіти та науки не буде відсторонювати свого працівника, якого підозрюють в привласненні 2 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

"Перш за все ця людина, яка працює в МОН потрапила до нашого міністерства за конкурсом. І ті звинувачення, які сьогодні висуває прокуратура стосується того періоду коли він ще не працював у МОН. Тому зараз має все це вирішити тільки суд, бо тільки суд вповноважений визначитися чи людина винна чи ні. Ми не можемо передчасно, до суду оголосити людину винною. Йдуть відповідні розслідування. Буде суд і зрозуміло якщо людина винна, вона повинна понести відповідні до законодавства України покарання", - сказала Гриневич, коментуючи інформацію прокуратури про те, що в МОН працює людина, яку підозрюють у привласненні 2 млн гривень.

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Крім того, міністр додала, що поки не буде рішення суду, у МОН немає причин відстороняти підозрюваного, оскільки зловживання про які йдеться не пов’язані з його обов’язками зараз.

"Він прийшов до нас на роботу цього року та пройшов усі тести і співбесіду", - повідомила вона.

Нагадаємо, вчора було оголошено підозру екс-голові студентського самоврядування, який упродовж 2013-2016 років привласнив майже 2 млн гривень. 

Українські Національні Новини

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