МОН не будет отстранять подозреваемого в присвоении 2 млн грн

"Прежде всего это человек, который работает в МОН попал в наше министерство по конкурсу. И те обвинения, которые сегодня выдвигает прокуратура касаются того периода когда он еще не работал в МОН. Поэтому сейчас должен все это решить только суд, потому что только суд уполномочен определиться человек виноват или нет. Мы не можем преждевременно, до суда объявить человека виновным. Идут соответствующие расследования. Будет суд и понятно если человек виновен, он должен понести соответствующие законодательству Украины наказание", - сказала Гриневич, комментируя информацию прокуратуры о том, что в МОН работает человек, которого подозревают в присвоении 2 млн гривен.

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Кроме того, министр добавила, что пока не будет решение суда, в МОН нет причин отстранять подозреваемого, поскольку злоупотребление о которых идет речь не связаны с его обязанностями сейчас.

"Он пришел к нам на работу в этом году и прошел все тесты и собеседование", - сообщила она.

Напомним, вчера было объявлено подозрение экс-главе студенческого самоуправления, который на протяжении 2013-2016 годов присвоил почти 2 млн гривен.