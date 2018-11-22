Кабмин уволил первого заместителя Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца по заявлению. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 14 ноября 2018 №864-р, передает УНН.
"Уволить Ковтунца Владимира Витальевича с должности первого заместителя министра образования и науки Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло третье за год предписание Гриневич
Напомним, Владимир Ковтунец был назначен первым заместителем министра образования и науки 23 августа 2016 года.
Добавим, правоохранители заподозрили одного из сотрудников МОН в присвоении 2 млн грн.
Впоследствии, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что до решения суда Министерство образования и науки не будет отстранять своего работника, которого подозревают в присвоении 2 млн грн.