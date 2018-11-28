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Будут судить руководительницу благотворительного фонда, которая обманула доверчивых родителей

Будут судить руководительницу благотворительного фонда, которая обманула доверчивых родителей

Киев  •  УНН

 • 9723 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении руководителя благотворительного фонда, которая завладела средствами родителей под предлогом организации поездки детей в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Будут судить руководителя благотворительного фонда, которая завладела средствами родителей под предлогом организации поездки детей в Польшу, Белоцерковской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению 52-летней жительницы г. Белая Церковь, будучи руководителем одного из благотворительных фондов Белоцерковского района, мошенническим путем завладела денежными средствами 51 человека в Киевской области и других регионах Украины”, - говорится в сообщении.

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Установлено, что обвиняемая распространила информацию среди участников фонда об организации группы детей для поездки на ознакомительную экскурсию с учебными заведениями Республики Польша, с возможностью поступления и дальнейшего обучения в указанных учреждениях.

Однако, не имея цели и возможности организовать данную поездку, злоумышленница путем злоупотребления доверием на протяжении 2016-2017 годов присваивала денежные средства родителей детей, желающих принять участие в предложенной им экскурсии.

Таким образом, своими преступными действиями мошенница нанесла материальный ущерб потерпевшим на общую сумму 46 тыс. грн.

Действия лица квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве утверждены и направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Как ранее УНН сообщал, что женщина обманывала доверчивых родителей, обещая их детям поступление в вузы в Польше.

Отметим, что на прошлой неделе Кабмин уволил первого заместителя министра образования. Добавим, что правоохранители заподозрили одного из сотрудников Минобразования в присвоении 2 млн грн. Так, 19 ноября было объявлено подозрение экс-главе студенческого самоуправления, который в течение 2013-2016 годов присвоил почти 2 млн гривен.

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