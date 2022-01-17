Суданські сили відкрили вогонь по протестувальникам проти державного перевороту, загинули 3 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Суданські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах у понеділок, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши кілька людей, коли тисячі людей вийшли на вулиці Хартума та інших районів країни, щоб засудити жовтневий військовий переворот. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Щонайменше 67 людей були убиті у ході майже щоденних демонстрацій у столиці Хартумі та інших містах Судану.
Протестуючі, переважно молоді люди, марширували вулицями Хартума та його міста-побратима Омдурмана. Протести також пройшли в Порт-Судані, Вад-Мадані-Обейді та у західній частині Дарфура.
Один із активістів заявив, що трьох протестувальників було вбито, коли сили безпеки відкрили вогонь по розгону маршу в Хартумі. За його словами, ще кілька людей отримали вогнепальні поранення.
Комітет лікарів Судану, який є частиною продемократичного руху, також повідомив про смертельні випадки та сказав, що десятки інших було поранено у понеділок у Хартумі.
Жертви, ймовірно, ще більше ускладнять зусилля ООН з пошуку виходу з кризи. Організація Об'єднаних Націй та уряди західних країн широко засудили розгін протестувальників.
Доповнення
Військовий переворот зруйнував надії на мирний перехід до демократії в Судані, більш ніж за два роки після того, як у квітні 2019 року народне повстання змусило усунути давнього автократа Омара аль-Башира.
Заворушення посилилися після того, як прем'єр-міністр Абдалла Хамдок пішов у відставку на початку минулого місяця. Хамдок подав у відставку після того, як його спроби подолати розрив між генералами та продемократичним рухом країни зазнали невдачі.
Демонстрації скликаються Асоціацією суданських професіоналів та комітетами опору, що становили кістяк повстання проти аль-Башира. Ці дві групи відкидають переговори з військовими, наполягаючи на тому, щоб вони передали владу повністю цивільному уряду, який очолить перехід.
Генерали тим часом відкидають вимоги протестувальників, заявляючи, що влада буде передана лише обраному уряду.