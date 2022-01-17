Суданські сили відкрили вогонь по протестувальникам проти державного перевороту, загинули 3 особи

КИЇВ. 17 січня. УНН. Суданські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах у понеділок, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши кілька людей, коли тисячі людей вийшли на вулиці Хартума та інших районів країни, щоб засудити жовтневий військовий переворот. Про це пише УНН з посиланням на АР.