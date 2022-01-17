Суданські сили відкрили вогонь по протестувальникам проти державного перевороту, загинули 3 особи

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 129 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 8718 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 55577 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 127583 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 191686 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 186743 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208690 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196191 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151587 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152775 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134215 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176185 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 113528 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67054 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 40497 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 466466 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 308855 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371974 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484065 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 113528 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176185 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123990 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159165 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182463 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Суданські сили відкрили вогонь по протестувальникам проти державного перевороту, загинули 3 особи

Суданські сили відкрили вогонь по протестувальникам проти державного перевороту, загинули 3 особи

Київ • УНН

 • 14912 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Суданські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах у понеділок, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши кілька людей, коли тисячі людей вийшли на вулиці Хартума та інших районів країни, щоб засудити жовтневий військовий переворот. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Щонайменше 67 людей були убиті у ході майже щоденних демонстрацій у столиці Хартумі та інших містах Судану.

Протестуючі, переважно молоді люди, марширували вулицями Хартума та його міста-побратима Омдурмана. Протести також пройшли в Порт-Судані, Вад-Мадані-Обейді та у західній частині Дарфура.

Один із активістів заявив, що трьох протестувальників було вбито, коли сили безпеки відкрили вогонь по розгону маршу в Хартумі. За його словами, ще кілька людей отримали вогнепальні поранення.

Комітет лікарів Судану, який є частиною продемократичного руху, також повідомив про смертельні випадки та сказав, що десятки інших було поранено у понеділок у Хартумі.

Жертви, ймовірно, ще більше ускладнять зусилля ООН з пошуку виходу з кризи. Організація Об'єднаних Націй та уряди західних країн широко засудили розгін протестувальників.

Доповнення

Військовий переворот зруйнував надії на мирний перехід до демократії в Судані, більш ніж за два роки після того, як у квітні 2019 року народне повстання змусило усунути давнього автократа Омара аль-Башира.

Заворушення посилилися після того, як прем'єр-міністр Абдалла Хамдок пішов у відставку на початку минулого місяця. Хамдок подав у відставку після того, як його спроби подолати розрив між генералами та продемократичним рухом країни зазнали невдачі.

Демонстрації скликаються Асоціацією суданських професіоналів та комітетами опору, що становили кістяк повстання проти аль-Башира. Ці дві групи відкидають переговори з військовими, наполягаючи на тому, щоб вони передали владу повністю цивільному уряду, який очолить перехід.

Генерали тим часом відкидають вимоги протестувальників, заявляючи, що влада буде передана лише обраному уряду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84