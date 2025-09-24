$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 12126 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 15309 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 17550 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 29502 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17682 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 31713 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18008 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18283 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15202 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Суд залишив Шуфрича під вартою

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, обвинуваченого у держзраді. Він залишається під вартою до 4 жовтня. Раніше Шуфричу повідомили про підозру у держзраді та фінансуванні росгвардії в Криму.

Суд залишив Шуфрича під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він й надалі залишається під вартою до 4 жовтня, передає УНН.

Деталі

Суд залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича і залишив під вартою до 4 жовтня.

Нагадаємо

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

У лютому 2024 року народному депутату Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Нестор Шуфрич
Служба безпеки України
Крим