Суд залишив Шуфрича під вартою
Київ • УНН
Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, обвинуваченого у держзраді. Він залишається під вартою до 4 жовтня. Раніше Шуфричу повідомили про підозру у держзраді та фінансуванні росгвардії в Криму.
Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він й надалі залишається під вартою до 4 жовтня, передає УНН.
Деталі
Суд залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича і залишив під вартою до 4 жовтня.
Нагадаємо
15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.
У лютому 2024 року народному депутату Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування росгвардії у тимчасово захопленому Криму.