Суд оставил Шуфрича под стражей
Киев • УНН
Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для Нестора Шуфрича, обвиняемого в госизмене. Он остается под стражей до 4 октября. Ранее Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене и финансировании росгвардии в Крыму.
Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для Нестора Шуфрича, которого обвиняют в госизмене. Он и дальше остается под стражей до 4 октября, передает УНН.
Детали
Суд оставил без изменений меру пресечения для Нестора Шуфрича и оставил под стражей до 4 октября.
Напомним
15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.
В феврале 2024 года народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении за финансирование росгвардии во временно оккупированном Крыму.