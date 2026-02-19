Суд задовольнив позов Мін’юсту та передав активи російського авіазаводу в дохід держави
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту до російського авіаційного заводу. Стягнуто запчастини до літака АН-140 вартістю 1,5 млн доларів США.
Деталі
18 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Авіакор - авіаційний завод" про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". АТ "Авіакор – авіаційний завод" - одне з найбільших авіабудівних підприємств рф, що входить до оборонно-промислового комплексу держави-агресора
Підприємство здійснює модернізацію, обслуговування та ремонт військових літаків, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку збройної агресії проти України.
Рішенням суду в дохід держави стягнуто запчастини до літака АН-140 орієнтовною вартістю 1,5 млн доларів США
Нагадаємо
