Ексклюзив
15:01 • 1344 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 2936 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 3478 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 12150 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12658 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 22428 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 23672 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24243 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23418 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18053 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Суд задовольнив позов Мін’юсту та передав активи російського авіазаводу в дохід держави

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту до російського авіаційного заводу. Стягнуто запчастини до літака АН-140 вартістю 1,5 млн доларів США.

Суд задовольнив позов Мін’юсту та передав активи російського авіазаводу в дохід держави

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до російського авіаційного заводу про застосування санкції. Суд стягнув в дохід держави запчастини до літака АН-140 орієнтовною вартістю 1,5 млн доларів США. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

18 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Авіакор - авіаційний завод" про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". АТ "Авіакор – авіаційний завод" - одне з найбільших авіабудівних підприємств рф, що входить до оборонно-промислового комплексу держави-агресора

- йдеться у дописі.

Підприємство здійснює модернізацію, обслуговування та ремонт військових літаків, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку збройної агресії проти України.

Рішенням суду в дохід держави стягнуто запчастини до літака АН-140 орієнтовною вартістю 1,5 млн доларів США

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Військовий суд у рф розкрив, що крейсер "Москва" був атакований українськими ракетами, і назвав кількість загиблих і зниклих безвісти. Як повідомляє "Медіазона", незабаром публікацію видалили.

Алла Кіосак

