Суд удовлетворил иск Минюста и передал активы российского авиазавода в доход государства
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста к российскому авиационному заводу. Взысканы запчасти к самолету АН-140 стоимостью 1,5 млн долларов США.
Детали
18 февраля 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Авиакор - авиационный завод" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". АО "Авиакор - авиационный завод" - одно из крупнейших авиастроительных предприятий рф, входящее в оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора
Предприятие осуществляет модернизацию, обслуживание и ремонт военных самолетов, обеспечивая материально-техническую поддержку вооруженной агрессии против Украины.
Решением суда в доход государства взысканы запчасти к самолету АН-140 ориентировочной стоимостью 1,5 млн долларов США
