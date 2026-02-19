$43.290.03
Эксклюзив
15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Суд удовлетворил иск Минюста и передал активы российского авиазавода в доход государства

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста к российскому авиационному заводу. Взысканы запчасти к самолету АН-140 стоимостью 1,5 млн долларов США.

Суд удовлетворил иск Минюста и передал активы российского авиазавода в доход государства

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к российскому авиационному заводу о применении санкции. Суд взыскал в доход государства запчасти к самолету АН-140 ориентировочной стоимостью 1,5 млн долларов США. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

18 февраля 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Авиакор - авиационный завод" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". АО "Авиакор - авиационный завод" - одно из крупнейших авиастроительных предприятий рф, входящее в оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора

- говорится в сообщении.

Предприятие осуществляет модернизацию, обслуживание и ремонт военных самолетов, обеспечивая материально-техническую поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Решением суда в доход государства взысканы запчасти к самолету АН-140 ориентировочной стоимостью 1,5 млн долларов США

 - говорится в сообщении.

Напомним

Военный суд в рф раскрыл, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести. Как сообщает "Медиазона", вскоре публикацию удалили.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине