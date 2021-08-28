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Суд взяв під варту чоловіка, який намагався підпалити офіс Омбудсмена

Суд взяв під варту чоловіка, який намагався підпалити офіс Омбудсмена

Київ • УНН

 • 20933 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Суд взяв під варту чоловіка, який намагався підпалити двері офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва суд взяв під варту чоловіка, який намагався підпалити двері офісу омбудсмена та Верховного суду на столичному Печерську”, - повідомила Максимець.

Деталі

Одночасно суд визначив підозрюваному альтернативу у вигляді застави у сумі близько 95 тис грн. та у разі її внесення поклав на нього обов’язки.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо

26 серпня у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкодив двері приміщення. 

Зловмисника схопили та заарештували. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Людей врятували двері, які швидко зачинилися.

Поліція повідомляла, що чоловік, якого затримали за кинутий коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, також підпалив двері будівлі Верховного касаційного суду.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова має здогадки, хто міг підпалити двері її офісу.

Українські Національні Новини

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