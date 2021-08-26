У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Омбудсмена

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За даними ЗМІ, невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській в Києві.

Поліцейські затримали нападника.

Нагадаємо

24 серпня, чоловік, перебуваючи біля будівлі Київської міської державної адміністрації, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства.