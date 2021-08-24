Вандалізм на столичному Хрещатику: невідомий облив фарбою сходи КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Невідомий облив червоною фарбою сходи біля Київської міської адміністрації. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
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Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент із державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року". Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоною фарбою.
Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій працівники ШЕУ Шевченківського району оперативно відмили наслідки вандалізму.
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