Вандалізм на столичному Хрещатику: невідомий облив фарбою сходи КМДА

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Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент із державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року". Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоною фарбою.

Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій працівники ШЕУ Шевченківського району оперативно відмили наслідки вандалізму.

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