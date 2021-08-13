Меморіал з іменами визволителів Одеси відновили після чергового акту вандалізму

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Територію меморіалу “Крила Перемоги”, що на площі 10 квітня, відновили після акту вандалізму, який був здійснений тут в ніч на 12 серпня — була розбита плитка з іменами героїв, які звільняли в 1944 році Одесу. Фахівці комунального підприємства “Сервісний центр” повністю демонтували розбиту плитку і поклали нову, а також привели у належний вигляд прилеглу територію.

Зазначимо, що добою раніше — у ніч на 12 серпня — меморіал був осквернений 24-річним одеситом. Прибулі на місце правоохоронці викликали на місце “швидку”, яка доставила його в центр психічного здоров’я.

Нагадаємо, що 6 липня компанія з 6 чоловік смажила шашлики на Вічному вогні біля пам’ятника Невідомому матросу.

Меморіал “Крила Перемоги” — один із символів Одеси. Був зведений в 1984 році до 40-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. В останні роки стає об’єктом нападу вандалів.

Українські Національні Новини

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