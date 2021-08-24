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Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Киев  •  УНН

 • 19838 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступеньки возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской.

Правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли последствия вандализма.

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