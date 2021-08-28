Суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь офис Омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь дверь офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь двери офиса омбудсмена и Верховного суда на столичном Печерске", - сообщила Максимец.
Детали
Одновременно суд определил подозреваемому альтернативу в виде залога в сумме около 95 тыс грн и в случае ее внесения возложил на него обязанности.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним
26 августа в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения.
Злоумышленника схватили и арестовали. Пострадавших в результате инцидента нет. Людей спасли двери, что быстро закрылись.
Полиция сообщала, что мужчина, которого задержали за брошенный коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, также поджег дверь здания Верховного кассационного суда.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова имеет догадки, кто мог поджечь дверь ее офиса.