Нападник підпалив не тільки двері офісу Омбудсмена, а й Верховного касаційного суду - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Чоловік, якого затримали за кинутий коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, також підпалив двері будівлі Верховного касаційного суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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“Сьогодні, 26 серпня, близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив про те, що чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика. У результаті виникло загоряння дверей цих будівель”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.
Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.
Також правоохоронці відкрили провадження через підпал дверей офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та дверей будівлі Верховного суду.