Нападник підпалив не тільки двері офісу Омбудсмена, а й Верховного касаційного суду - поліція

Цитата

“Сьогодні, 26 серпня, близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив про те, що чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика. У результаті виникло загоряння дверей цих будівель”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.

Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.

Також правоохоронці відкрили провадження через підпал дверей офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та дверей будівлі Верховного суду.