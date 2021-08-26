Нападник підпалив не тільки двері офісу Омбудсмена, а й Верховного касаційного суду - поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Чоловік, якого затримали за кинутий коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, також підпалив двері будівлі Верховного касаційного суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Цитата

“Сьогодні, 26 серпня, близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив про те, що чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика. У результаті виникло загоряння дверей цих будівель”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.

Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.

Також правоохоронці відкрили провадження через підпал дверей офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та дверей будівлі Верховного суду.

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