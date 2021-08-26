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Нападавший поджег не только двери офиса Омбудсмена, но и Верховного кассационного суда - полиция

Нападавший поджег не только двери офиса Омбудсмена, но и Верховного кассационного суда - полиция

Киев  •  УНН

 • 16902 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Мужчина, которого задержали за брошенный коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, также поджег дверь здания Верховного кассационного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Цитата

"Сегодня, 26 августа, около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от прохожего. Он сообщил о том, что мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате произошло возгорание дверей этих зданий", - говорится в сообщении.

Что было раньше

В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.

Позже полиция арестовала злоумышленника. Сейчас ведутся следственные действия, на месте работает полиция, пострадавших нет.

Также правоохранители открыли производство из-за поджога дверей офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и дверей здания Верховного суда.

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