Підпал дверей офісу Омбудсмена: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через підпал дверей офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Цитата
“За цим фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що затриманим зловмисником виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.
“Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ним проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру”, — зазначається в повідомленні.
Що було раніше
Близько 16:00 у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.
Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.