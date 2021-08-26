Підпал дверей офісу Омбудсмена: поліція відкрила провадження

Цитата

“За цим фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманим зловмисником виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.

“Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ним проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру”, — зазначається в повідомленні.

Що було раніше

Близько 16:00 у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.

Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.