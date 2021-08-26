Постраждалих немає: Денісова розповіла деталі підпалу офіса Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поліція заарештувала зловмисника, який кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає. Про це журналісту УНН розповіла Омбудсмен.
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“Зловмисника схопили та заарештували. Зараз ведуться слідчі дії, поліція працює. І дякую поліції, Національній гвардії, та міністру особисто, що вони так швидко втрутились, і затримали такого зловмисника”, - зазначила Денісова.
Деталі
За словами омбудсмена, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Вона наголосила, що людей врятували двері, які швидко зачинилися.
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“На щастя, постраждалих немає, тому що він (зловмисник - ред.) відкрив двері, кинув коктейль Молотова, а у нас дуже швидко зачиняються ці двері, дякую нашим будівельникам. Тож вони зачинилися, але вже все горіло, та вибух відбувся на вулиці”, - додала омбудсмен.
Контекст
Близько 16:00 у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.