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Постраждалих немає: Денісова розповіла деталі підпалу офіса Омбудсмена

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поліція заарештувала зловмисника, який кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає. Про це журналісту УНН розповіла Омбудсмен.

Цитата

“Зловмисника схопили та заарештували. Зараз ведуться слідчі дії, поліція працює. І дякую поліції, Національній гвардії, та міністру особисто, що вони так швидко втрутились, і затримали такого зловмисника”, - зазначила Денісова.

Деталі

За словами омбудсмена, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Вона наголосила, що людей врятували двері, які швидко зачинилися.

Цитата

“На щастя, постраждалих немає, тому що він (зловмисник - ред.) відкрив двері, кинув коктейль Молотова, а у нас дуже швидко зачиняються ці двері, дякую нашим будівельникам. Тож вони зачинилися, але вже все горіло, та вибух відбувся на вулиці”, - додала омбудсмен.

Контекст

Близько 16:00 у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.

Українські Національні Новини

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