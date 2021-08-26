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Пострадавших нет: Денисова рассказала детали поджога офиса Омбудсмена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Полиция арестовала злоумышленника, который бросил коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас ведутся следственные действия, на месте работает полиция, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН рассказала Омбудсмен.

Цитата

"Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Благодарю полицию, Национальную гвардию, и министра лично, что они так быстро вмешались, и задержали такого злоумышленника", - отметила Денисова.

Детали

По словам омбудсмена, к счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Она подчеркнула, что людей спасли двери, которые быстро закрылись.

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"К счастью, пострадавших нет, потому что он (злоумышленник - ред.) открыл дверь, бросил коктейль Молотова, а у нас очень быстро закрываются эти двери, спасибо нашим строителям. Поэтому они закрылись, но уже все горело, и взрыв произошел на улице", - добавила омбудсмен.

Контекст

Около 16:00 в Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.

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