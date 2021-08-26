Денісова: у мене є підозра, хто замовив підпал офісу Омбудсмена

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“Відбулося те, що хтось, звісно хотів висловити якусь незгоду з діями того, хто працює у цьому офісі. На даний час у мене є підозра, хто це зробив, хто був тою людиною або тою організацією, скоріше за все, хто замовив такі дії, які сьогодні відбулися”, — заявила Денісова.

Деталі

Зокрема, вона повідомила, що це може бути організація, яка проти її роботи як омбудсмена і її висловлювань щодо рівних прав всіх громадян України. Однак виходячи з таємниці слідства вона поки не може назвати прізвища.

Що було раніше

Сьогодні у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкодив двері приміщення. Зловмисника схопили та заарештували. Зараз ведуться слідчі дії, поліція працює. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Людей врятували двері, які швидко зачинилися.

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