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Денисова: у меня есть подозрение, кто заказал поджог офиса Омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 19121 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова имеет догадки, кто мог поджечь дверь ее офиса. Об этом она сообщила в комментарии журналистам, передает УНН.

Цитата

"Произошло то, что кто-то, конечно хотел выразить какое-то несогласие с действиями того, кто работает в этом офисе. В настоящее время у меня есть подозрение, кто это сделал, кто был тем человеком или той организацией, скорее всего, кто заказал такие действия, которые сегодня состоялись", - заявила Денисова.

Детали

В частности, она сообщила, что это может быть организация, которая против ее работы как омбудсмена и ее высказываний относительно равных прав всех граждан Украины. Однако исходя из тайны следствия она пока не может назвать фамилии.

Что было раньше

Сегодня в здании Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения. Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Пострадавших в результате инцидента нет. Людей спасли двери, которые быстро закрылись.

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