Чоловік міг підпалити двері офіса Омбудсмена та ВС через проблеми з держорганами - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Попередньо, чоловік міг підпалити двері Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та Верховного касаційного суду через проблеми, які пов’язані з державними органами. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Щодо мотивів вчинку, попередньо, це дійсно якісь проблеми, які пов’язані з державними органами. З чим саме - наразі з’ясовують слідчі. Я думаю, що, можливо, до кінця сьогоднішнього дня або завтра зранку будуть відомі мотиви його вчинку, якщо він надасть цю інформацію слідству”, — розповіла Максимець.
Що було раніше
У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.
Окрім того, чоловік намагався підпалити вхідні двері іншої установи, а саме - Верховного касаційного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.
Пізніше поліція заарештувала зловмисника. Наразі ведуться слідчі дії, на місці працює поліція, постраждалих немає.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження через підпал дверей офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та дверей будівлі Верховного Суду.