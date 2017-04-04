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Суд визнав "Прозорро" винним у порушенні тендерного законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом до ДП “Прозорро” та Міністерства оборони України прийняв рішення, яким визнав порушення з боку системи "Прозорро" порядку визначення дати та часу проведення електронного аукціону, яка передбачена ЗУ “Про публічні закупівлі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Як відомо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.

Перемогу у ньому по двом лотам, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.

Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тонн пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 тис. грн/т і 19 тис. 965 грн/т).

Так, суд, вивчивши усі обставини проведення тендерної закупівлі палива на загальну суму близько 380 млн грн, дійшов висновку, що система “Прозорро” порушила порядок визначення дати та часу проведення електронного аукціону, яка передбачена ЗУ “Про публічні закупівлі”.

“Виявлені порушення свідчать про незабезпечення Державним підприємством "ПРОЗОРРО“ ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, а також вказує на недотримання принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності та недискримінації учасників”, — йдеться у тексті рішення.

Також суд зазначив, що під час вказаної тендерної процедури були порушені принципи добросовісної конкуренції серед учасників, через тривале блокування закупівлі збоку ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.

У підсумку суд визнав процедуру електронної закупівлі за переговорною процедурою незаконною та постановив стягнути з “Прозорро” судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 3 тис. 200 грн.

“Визнати незаконною процедуру електронної закупівлі за переговорною процедурою: "Нафта і дистиляти (09130000-9) (авіаційний гас) Petroleum and distillates (09130000-9) (Aviation kerosene)“ номер UA-2017-02-27-001713-a у зв’язку неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель”, — йдеться у постанові.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Dozorro з’явилася скарга на 400-мільйонний тендер Міноборони.

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