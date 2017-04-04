Суд признал "Прозорро" виновным в нарушении тендерного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Днепропетровский окружной административный суд по иску ГП "Прозорро" и Министерства обороны Украины принял решение, которым признал нарушения со стороны системы "Прозорро" порядка определения даты и времени проведения электронного аукциона, предусмотренной ЗУ "О публичных закупках". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Как известно, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.
Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.
Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21 тыс.грн/т и 19 тыс. 965 грн/т).
Так, суд, изучив все обстоятельства проведения тендерной закупки топлива на общую сумму около 380 млн грн, пришел к выводу, что система "Прозорро" нарушила порядок определения даты и времени проведения электронного аукциона, предусмотренной ЗУ "О публичных закупках".
"Выявленные нарушения свидетельствуют о необеспечении Государственным предприятием" ПРОЗОРРО "эффективного и прозрачного осуществления закупок, создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, а также указывает на несоблюдение принципов добросовестной конкуренции среди участников, максимальной экономии и эффективности и недискриминации участников", - говорится в тексте решения.
Также суд отметил, что во время указанной тендерной процедуры были нарушены принципы добросовестной конкуренции среди участников, через длительное блокирования закупки со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".
В итоге суд признал процедуру электронной закупки по переговорной процедурой незаконной и постановил взыскать с "Прозорро" судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 3 тыс. 200 грн.
"Признать незаконной процедуру электронной закупки по переговорной процедуре:" Нефть и дистилляты (09130000-9) (авиационный керосин) Petroleum and distillates (09130000-9) (Aviation kerosene) "номер UA-2017-02-27-001713-a "в связи невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам закупок", - говорится в постановлении.
Напомним, как сообщал УНН, в Dozorro появилась жалоба на четырёхсотмиллионный тендер Минобороны.