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Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

Київ • УНН

 • 27610 перегляди

Апеляційний суд США визнав неконституційним федеральний закон, що забороняє купівлю зброї особам до 21 року. Рішення базується на Другій поправці, яка захищає право на зброю для всіх громадян від 18 років.

Апеляційний суд США виніс рішення проти федерального закону, який вимагає від молодих людей досягти 21 року для придбання вогнепальної зброї. Закон визнано таким, що порушує Другу поправку Конституції Сполучених Штатів. Про інформує NBC News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення, ухвалене колегією з трьох суддів у Новому Орлеані. Воно з'явилося на тлі серйозних змін у сфері обігу вогнепальної зброї, які сталися після знакового рішення Верховного Суду США, який розширив права на володіння зброєю у 2022 році.

Суд вирішив, що людям віком від 18 до 20 років не слід забороняти купувати зброю.

Зрештою, текст Другої поправки включає вісімнадцяти-двадцятирічних осіб до числа "народу", чиє право на зберігання і носіння зброї захищається

- йдеться в рішенні суду.

У минулому апеляційний суд підтримував вікові обмеження. Однак після рішення Верховного Суду, в якому йдеться про те, що обмеження на вогнепальну зброю повинні ґрунтуватися на історичних традиціях країни, судді в таких штатах, як Міннесота, Вірджинія і Техас, скасували подібні закони.

За інформацією NBC, адміністрація експрезидента США Джо Байдена боролася з цими рішеннями. Однак невідомо, як саме діятиме адміністрація вже нового президента Дональда Трампа. Видання додало, що під час минулорічної передвиборчої кампанії він заявив аудиторії Національної стрілецької асоціації, що "ніхто й пальцем не доторкнеться до вашої вогнепальної зброї".

Серед тих, хто оскаржував заборону, були Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation і Louisiana Shooting Association.

Якщо ми можемо довіряти молодим людям захищати нашу країну, ми, безумовно, можемо довіряти їм володіти будь-якою і всією законною вогнепальною зброєю

- сказав Алан Готтліб, засновник Second Amendment Foundation.

Також в NBC нагадали, що Верховний суд США минулого року вирішив залишити федеральний закон про зброю чинним. Згідно з Everytown for Gun Safety, цей закон вимагає, щоб людині виповнився 21 рік, щоб купити пістолет у ліцензованого торговця вогнепальною зброєю, і 18 років, щоб купити довгоствольну зброю у торговця.

Нагадаємо

В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

США у 2024 році встановили рекорд з продажу зброї: ЗМІ побачили вклад попиту в Україні25.01.25, 14:15 • 40583 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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