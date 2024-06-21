Суд скасував рішення Мінкульту про зменшення зон охорони навколо музею у Пирогові
Київ • УНН
Суд скасував рішення Міністерства культури від 2007 року про зменшення охоронних зон навколо музею народної архітектури та побуту в Пирогово, підтримавши Офіс Генерального прокуратура в забезпеченні належної охорони території музею.
Суд став на сторону Офісу Генерального прокурора, який вимагав скасувати рішення Міністерства культури від 2007 року про зменшення охоронної зони навколо Музею народної архітектури та побуту у Пирогові. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що 20 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Офісу Генерального прокурора до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо скасування затвердження меж та режимів використання зон охорони Музею народної архітектури та побуту Національної академії наук України.
Це означає, що Мінкульт має забезпечити розроблення нової науково-проєктної документації коригування зон охорони комплексу архітектурно-етнографічних пам’яток Державного музею народної архітектури та побуту України НАН України. Згідно з завданням, новою науково-проєктною документацією буде встановлено такі охоронні зони навколо пам’яток Музею народної архітектури, які забезпечать не тільки збереження культурного ландшафту навколо, але й перспективу розвитку території Музею.
Поки розроблятиметься така документація Музей матиме належний захист, оскільки на вказану територію розповсюджуються режими використання Південного історичного ареалу та зони охоронюваного ландшафту
Нагадаємо
Раніше в Офісі Генерального прокурора повідомляли, що попри вимог чинного законодавства, деякі суб’єкти господарювання не полишали спроб набути право користуватися землею в зоні охоронюваного ландшафту Національного музею і зареєстрували за собою право оренди на частину цих земель на підставі договору оренди з Мінкультом, дію якого припинено ще у 2007 році.
Тому заступник Генерального прокурора подав позов до Окружного адмінсуду м. Києва, в якому вимагав визнати протиправними та нечинними окремі положення наказу Міністерства культури та туризму України 2007 року. А також зобов’язати відомство вчинити дії в межах його повноважень на захист Національного музею народної архітектури та побуту.
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