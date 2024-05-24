Мистецькі твори з маєтку підозрюваного у держзраді екснардепа передано у музейний фонд
Київ • УНН
Понад 100 творів мистецтва, вилучених з маєтку колишнього народного депутата, підозрюваного у державній зраді, були визнані культурною цінністю. Твори будуть включені до колекції Музейного фонду України, - їх розподілять між музеями.
Після мистецтвознавчої експертизи картин з маєтку підозрюваного у зраді парламентаря, понад 100 творів визнано цінними. Вони будуть внесені в реєстр Музейного фонду України і, в подальшому, розподілені між музеями, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
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Деталі
За матеріалами Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано 264 твори мистецтва, вилучені у квітні 2022 року з маєтку екснардепа, підозрюваного у державній зраді, в урочищі "Паражин" Закарпатської області.
Згідно з інформацією відомства, вже була проведена мистецтвознавча експертиза.
Залучені експерти встановили, що 112 картин мають культурну цінність.
Більшість з них відноситься до Закарпатської художньої школи, а автори творів – відомі українські митці XX століття. Серед них Адальберт Ерделі, Іван Труш, Микола Глущенко.
Картини, які становлять культурну цінність, будуть внесені в реєстр Музейного фонду України. Також планується розподілення між музеями, згідно з виставковими колекціями. Решта картин буде виставлена на продаж, - кошти від продажу перерахують в дохід держави.
Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність21.05.24, 22:08 • 56610 переглядiв