Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

После искусствоведческой экспертизы картин из имения подозреваемого в измене парламентария, более 100 произведений признаны ценными. Они будут внесены в реестр Музейного фонда Украины и, в дальнейшем, распределены между музеями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По материалам прокуратуры Музейный фонд Украины пополнится сотней произведений искусства, изъятых у экс-нардепа - информирует прокуратура.

Детали

По материалам Офиса Генерального прокурора в управление АРМА передано 264 произведения искусства, изъятые в апреле 2022 года из имения экс-нардепа, подозреваемого в государственной измене, в урочище «Паражин» Закарпатской области.

Согласно информации ведомства, уже была проведена искусствоведческая экспертиза.

Привлеченные эксперты установили, что 112 картин имеют культурную ценность.

Большинство из них относится к Закарпатской художественной школе, а авторы произведений - известные украинские художники XX века. Среди них Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко. - объясняет ведомство.

Картины, которые представляют культурную ценность, будут внесены в реестр Музейного фонда Украины. Также планируется распределение между музеями, согласно выставочным коллекциям. Остальные картины будут выставлены на продажу, - средства от продажи перечислят в доход государства.

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность