Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  53414 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  61520 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  101685 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  101258 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105443 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100337 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  93858 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  130431 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  128211 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123441 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

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Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

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На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

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Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  207168 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  245476 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  343233 просмотра

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.

Культура •   •  6168 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  6026 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.

Война •   •  7234 просмотра
Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.

Новости Мира •   •  6564 просмотра
Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

На Харьковском, Купянском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются интенсивные боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону - с начала суток 24 мая зафиксировано 77 боевых столкновений.

Война •   •  6577 просмотра
На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Усилия OpenAI по уменьшению количества ложных ответов от ChatGPT недостаточны для соблюдения правил обработки данных ЕС, поскольку модель искусственного интеллекта все еще может выдавать предвзятые или фиктивные результаты из-за своей вероятностной природы, согласно отчету надзорного органа ЕС по вопросам защиты приватности.

Новости Мира •   •  5816 просмотра
Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.

политика •   •  7052 просмотра
Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями

Кабинет Министров принял постановление по совершенствованию учета подозрительных долгов в государственных монополиях и предприятиях с чистой прибылью более 50 миллионов гривен.

Экономика •   •  9724 просмотра
Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями

Оператор тыла заключил договоры на 130 миллионов гривен на женскую летнюю военную форму

Министерство обороны подписало контракты на сумму почти 130 миллионов гривен на закупку женских летних полевых костюмов, состоящих из куртки, брюк и нарукавных повязок с национальной символикой, которые покрывают потребность до конца 2024 года, при этом более 90% костюмов уже поставлено в различные воинские части.

Общество •   •  8114 просмотра
Оператор тыла заключил договоры на 130 миллионов гривен на женскую летнюю военную форму

россия держит в плену более 400 украинских женщин - Коордштаб

В российском плену находятся 403 украинки, некоторые из них пропали без вести с 2014 года, они находятся в нечеловеческих условиях, им отказывают в доступе к Красному Кресту, а Россия игнорирует призывы об их освобождении.

Общество •   •  8644 просмотра
россия держит в плену более 400 украинских женщин - Коордштаб