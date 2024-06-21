Суд встал на сторону офиса Генерального прокурора, который требовал отменить решение Министерства культуры от 2007 года об уменьшении охранной зоны вокруг Музея народной архитектуры и быта в Пирогове. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 20 июня Киевский окружной административный суд удовлетворил исковые требования офиса Генерального прокурора к Министерству культуры и информационной политики Украины об отмене утверждения границ и режимов использования зон охраны музея народной архитектуры и быта Национальной академии наук Украины.

Это означает, что Минкульт должен обеспечить разработку новой научно-проектной документации корректировки зон охраны комплекса архитектурно-этнографических памятников Государственного музея народной архитектуры и быта Украины НАН Украины. Согласно заданию, новой научно-проектной документацией будут установлены такие охранные зоны вокруг памятников музея народной архитектуры, которые обеспечат не только сохранение культурного ландшафта вокруг, но и перспективу развития территории музея.

Пока будет разрабатываться такая документация Музей будет иметь надлежащую защиту, поскольку на указанную территорию распространяются режимы использования Южного исторического ареала и зоны охраняемого ландшафта - добавили в сообщении.

Напомним

Ранее в офисе Генерального прокурора сообщали, что несмотря на требования действующего законодательства, некоторые субъекты хозяйствования не оставляли попыток приобрести право пользоваться землей в зоне охраняемого ландшафта Национального музея и зарегистрировали за собой право аренды на часть этих земель на основании договора аренды с Минкультом, действие которого прекращено еще в 2007 году.

Поэтому заместитель Генерального прокурора подал иск в Окружной админсуд г. Киева, в котором требовал признать противоправными и недействительными отдельные положения Приказа Министерства культуры и туризма Украины 2007 года. А также обязать ведомство совершить действия в пределах его полномочий в защиту национального музея народной архитектуры и быта.

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