Суд планує завтра обрати запобіжний захід затриманому учаснику акції під Офісом Президента

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Печерський районний суд Києва планує завтра розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників акції під Офісом Президента (ОП) України Владу Сорду, якому повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї". Про це журналісту УНН повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.

Цитата:

"Засідання буде завтра. Планується після обіду засідання. (Прокуратура - ред.) наполягає на цілодобовому домашньому арешті", - розповів адвокат.

Що було раніше

Одному з учасників акції під Офісом Президента (ОП) України Владу Сорду, затриманому правоохоронцями напередодні, повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї".

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн. грн.

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