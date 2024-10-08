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Суд Еквадору притягнув до відповідальності 30 осіб за організовану злочинність

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

Серед обвинувачених - колишні високопосадовці судової системи, поліції та тюремного агентства.

Суд у Еквадорі викликав до відповідальності 30 осіб у справі про організовану злочинність. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Серед обвинувачених - колишній президент регулятора судової системи, посадові особи з провінцій, судді, прокурори, а також колишній генерал поліції та співробітники тюремного агентства SNAI. Ця справа викликала широкий резонанс в суспільстві, оскільки торкається ключових аспектів верховенства закону в Еквадорі.

Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал09.01.24, 23:31 • 30718 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters
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