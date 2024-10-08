Суд Еквадору притягнув до відповідальності 30 осіб за організовану злочинність
Київ • УНН
Серед обвинувачених - колишні високопосадовці судової системи, поліції та тюремного агентства.
Суд у Еквадорі викликав до відповідальності 30 осіб у справі про організовану злочинність. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Серед обвинувачених - колишній президент регулятора судової системи, посадові особи з провінцій, судді, прокурори, а також колишній генерал поліції та співробітники тюремного агентства SNAI. Ця справа викликала широкий резонанс в суспільстві, оскільки торкається ключових аспектів верховенства закону в Еквадорі.
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