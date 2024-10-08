Суд Эквадора привлек к ответственности 30 человек за организованную преступность
Киев • УНН
Среди обвиняемых - бывшие высокопоставленные чиновники судебной системы, полиции и тюремного агентства.
Суд в Эквадоре вызвал к ответственности 30 человек по делу об организованной преступности. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Среди обвиняемых - бывший президент регулятора судебной системы, должностные лица из провинций, судьи, прокуроры, а также бывший генерал полиции и сотрудники тюремного агентства SNAI. Это дело вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку затрагивает ключевые аспекты верховенства закона в Эквадоре.
Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал9 января 2024, 21:31 • 30656 просмотров