Суд Эквадора привлек к ответственности 30 человек за организованную преступность

Суд в Эквадоре вызвал к ответственности 30 человек по делу об организованной преступности. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Среди обвиняемых - бывший президент регулятора судебной системы, должностные лица из провинций, судьи, прокуроры, а также бывший генерал полиции и сотрудники тюремного агентства SNAI. Это дело вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку затрагивает ключевые аспекты верховенства закона в Эквадоре.

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